The largest waterfall in the world In Marathi: लोक व्हेनेझुएलाच्या एंजेल्स फॉल्सला जगातील सर्वात उंच धबधबा म्हणून ओळखतात. सर्वात जास्त वाहणारा धबधबा व्हिक्टोरिया फॉल्स म्हणून ओळखला जातो.