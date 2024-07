हर्ब्स आणि मसाले: हळद, दालचिनी, रोझमेरी आणि सेज मेंदूच्या पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण करतात आणि यात अँटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव असतात. Herbs and spices: Turmeric, cinnamon, rosemary and sage protect brain cells from oxidative stress and have anti-inflammatory effects.