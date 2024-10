Diwali 2024: दिवाळीत विद्युत रोषणाई करताना घ्या आवश्यक काळजी, महावितरणाने जारी केल्या सूचना

What care should be taken while lighting electricity: दिवाळीत विद्युत सजावट, रोषणाई तसेच फटाक्यांची आतषबाजी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. मात्र हे करताना विद्युत सुरक्षेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.