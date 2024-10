९०च्या दशकातील 'चंद्रकांता' मालिकेतील कलाकार आता कसे दिसतात? पाचव्या नंबरवर आहे बॉलिवूडचा सुपरस्टार

Chandrakanta Cast Then and Now: 'चंद्रकांता' हा टीव्ही शो ९० च्या दशकातील हिट शोपैकी एक आहे. या शोची केवळ कथाच नाही तर त्यातील 'चंद्रकांता की कहानी, ये माना है पुरानी...' हे गाणे आजही जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा जुन्या आठवणींमध्ये हरवून जातो. एक काळ असा होता की संपूर्ण कुटुंब एकत्र 'चंद्रकांता' पाहायचे. या शोमध्ये चंद्रकांता ते कुंवर वीरेंद्र सिंह आणि पंडित बद्रीनाथ यांच्या व्यक्तिरेखा खूप आवडल्या होत्या. आजही या कलाकारांनी आणि त्यांच्या पात्रांनी लोकांच्या मनावर विशेष छाप सोडली आहे. पण ही पात्रं आता इतकी बदलली आहेत की त्यांना ओळखणं तुम्हाला खूप कठीण जाईल.