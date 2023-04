Chaitra Purnima 2023 : चैत्र पौर्णिमेला चुकूनही करू नका या गोष्टी,होतील विपरीत परिणाम

Things Not To Do On Chaitra Purnima 2023: चैत्र पौर्णिमा ६ एप्रिल रोजी साजरी केली जाणार आहे. अशात काही गोष्टी अशा आहेत ज्या करणे कटाक्षाने टाळलं पाहिजे.