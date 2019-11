जम्मू-काश्मीरः गांदरबलमध्ये चकमकीत एका दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांविरोधात सुरक्षा दलाचे अजूनही 'ऑपरेशन ऑलआऊट' सुरु आहे. काश्मीर खोऱ्यातील गांदरबलमध्ये चकमकीदरम्यान सुरक्षा दलाला मोठे यश मिळाले आहे. या चकमकीत एका दहशतवाद्याचा खात्मा झाला आहे. लष्कर आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांनी परिसरात शोध मोहीम सुरु केली आहे. सकाळी सुमारे ७ पासून चकमक सुरु झाली.

#UPDATE Jammu & Kashmir Police: One terrorist killed in an encounter with security forces in Gund, Ganderbal. https://t.co/gE6GlpWWus