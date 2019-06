हवाई दलाचे लढाऊ विमान आसाममधून बेपत्ता

भारतीय हवाई दलाचे एएन-३२ हे लढाऊ विमान आसाममधून बेपत्ता झाले आहे. या विमानात ८ क्रू सदस्यांसह १३ जण प्रवास करत होते. हे विमान आसामवरुन अरुणाचल प्रदेशला जात होते. त्याचवेळी हे विमान बेपत्ता झाले. दुपारपासून बेपत्ता झालेल्या या लढाऊ विमानाचा कोणताही संपर्क होत नसल्याने हवाई दलाने त्याचा शोध सुरू केला आहे.

Indian Air Force launches Sukhoi-30 combat aircraft and C-130 Special Ops aircraft on a search mission for locating the IAF AN-32 Aircraft that last contacted ground sources at 1 PM https://t.co/AciubbR92w