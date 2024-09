शेजाऱ्याच्या ३ वर्षाच्या मुलाची हत्या करून मृतदेह वॉशिंग मशीनमध्ये लपवला, कारण धक्कादायक!

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Sep 12, 2024 08:25 PM IST

3 year old boys body found in washing machine In Tamil Nadu: तामिळनाडूच्या तिरुनेलवेली येथील एका महिलेने शेजाऱ्याच्या मुलाची हत्या करून मृतदेह वाशिंग मशीनमध्ये लपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

शेजारच्या ३ वर्षाच्या मुलाची हत्या केल्याप्रकरणी एका महिलेला अटक ( HT_PRINT )