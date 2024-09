दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री कोण? अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर ‘या’ ६ नावांची चर्चा

who will be next delhi cm : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर आता दिल्लीचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची जागा कोण घेणार याविषयी चर्चा व तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. केजरीवालांचे उत्तराधिकारी म्हणून आम आदमी पक्षातील अनेक ज्येष्ठ व अनुभवी नेत्यांची नावं चर्चेत आहेत.