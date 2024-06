What is Kavach : काय आहे कवच? कांचनजंघा एक्स्प्रेस मार्गावरून टक्करविरोधी यंत्रणाच गायब ?

What is Kavach system in Train: पश्चिम बंगालच्या कोलकात्याकडे जाणाऱ्या कांचनजंगा एक्स्प्रेसला मालगाडीने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात १५ जणांचा मृत्यू झाला असून ५० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. यामुळे देशभरातील सर्व रेल्वे मार्गांवर बसविण्यात येणाऱ्या कवच या टक्करविरोधी प्रणालीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.