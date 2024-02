डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी भारतीय वंशाच्या रामास्वामी यांची अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून माघार; नेमके काय झाले ? वाचा

vivek ramaswamy dropping out of us presidential election 2024 : भारतीय वंशाचे विवेक रामास्वामी यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. या पूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती.