संसद भवनाजवळ स्वत:ला पेटवून घेणाऱ्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू, आत्महत्येचं कारण आले समोर!

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Dec 27, 2024 01:33 PM IST

Man Sets Himself on Fire Near Parliament in Delhi: संसद भवनाजवळ स्वतःला पेटवून घेतलेल्या व्यक्तीचा गुरुवारी रात्री मृत्यू झाला. त्याने असे का केले? त्यामागचे कारण समोर आले आहे.

