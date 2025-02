आणखी ४८७ भारतीयांची अमेरिकेतून हकालपट्टी होणार! डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने दिले आदेश

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Feb 07, 2025 08:01 PM IST

Deportation Of Indian Citizens From US : अमेरिकेतून पुन्हा ४८७ भारतीयांना हद्दपार केले जाणार आहे. याचे आदेश डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहे.

अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणारे आणखी ४८७ भारतीय नागरिकांची होणार हकालपट्टी, डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने जारी केले आदेश ( Randhir Jaiswal-X )