Army Truck Accident: जम्मू- काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराचा ट्रक खोल दरीत कोसळला; २ जवान शहीद, ३ जण जखमी

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Jan 04, 2025 04:06 PM IST

Army Vehicle Plunges Into Gorge In Jammu and Kashmir: जम्मू-काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या ट्रकला भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन जवान शहीद झाले असून तीन जण जखमी झाले आहेत.

