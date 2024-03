No- Shampoo Trend: 'नो-शॅम्पू' ट्रेंड फॉलो करताय? वेळीच सावध व्हा, तज्ज्ञांनी व्यक्त केली भीती!

What Is No- Shampoo Trend: सोशल मीडियावर नेहमीच वेगवेगळे ट्रेंड व्हायरल होत असतात. सध्या किशोरवयीन मुले आणि तरुणांमध्ये नो-शॅम्पू हा ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे. मात्र, हा ट्रेंड किती धोकादायक आणि हानिकारक ठरू शकतो, याबाबत तज्ज्ञांनी भिती व्यक्त केली आहे. टीक टॉकच्या या नव्या ट्रेंडबाबत जाणून घेऊयात.