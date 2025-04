महात्मा गांधींही स्वत:ला 'इंग्रजांचा सेवक' लिहित असत, SC ने राहुल गांधींना करून दिली आठवण; पाहा, असेच एक पत्र

Shrikant Ashok Londhe HT Marathi Published Apr 25, 2025 05:11 PM IST

महात्मा गांधी जेव्हा इंग्रज सरकारला पत्रे लिहित असत, तेव्हा ते अनेकदा शेवटी लिहित असत - ''I have the honour to remain, Your Excellency's obdt. servant'. याचा अर्थ मला तुमचा विश्वासू सेवक होण्याचा मान मिळाल्यास मी स्वत:ला नशीबवान समजेन.

सुप्रीम कोर्टाची राहुल गांधींना समज