मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारी रजा! 'या' राज्यात सरकारनं उचललं महत्वाचं पाऊल, समिती स्थापन

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Sep 22, 2024 08:38 AM IST

paid leave for women during period of menstruation : कर्नाटक सरकार महिलांशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. या अंतर्गत सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांत मासिक पाळी दरम्यान, महिलांना पगारी रजा देण्याचा प्रस्थाव मांडण्यात आला आहे.

मासिक पाळी दरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगारी रजा! 'या' राज्यात सरकारनं उचललं महत्वाचं पाऊल