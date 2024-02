Ram Mandir News : येत्या २२ जानेवारीला अर्ध्या दिवसाची सुट्टी, केंद्र सरकारची घोषणा

Half Day on 22 January in Central Govt Offices : अयोध्येतील राम मंदिर उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तानं केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांना २२ जानेवारी रोजी अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

Ram Temple inauguration: Half-day in all central government offices on Jan 22