One Nation One Election: 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक उद्या लोकसभेत मांडले जाणार!

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Dec 16, 2024 08:43 PM IST

One Nation One Election Bill Introduced Tomorrow In Lok Sabha: देशातील सर्व राज्यांमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या सोयीसाठी विधेयकात घटनादुरुस्ती करण्यासाठी उद्या लोकसभेत नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक उद्या लोकसभेत मांडले जाणार! ( PTI )