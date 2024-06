Fact Check : नरेंद्र मोदी आणि राजनाथ सिंह यांचा भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात आधीपासूनच समावेश; काँग्रेसचा दावा खोटा

Fact Check : काँग्रेसच्या केरळ युनिटसह अनेक सोशल मीडिया कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात नुकताच समावेश करण्यात आल्याचा दावा करणारा स्क्रीनशॉट शेअर केला आहे. हा दावा सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. मात्र, हे दोघेही भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांच्यासमवेत २०१४ पासून भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळाचा भाग असल्याचे बूमने केलेल्या फॅक्ट चेकमध्ये आढळले आहे. काँग्रेसच्या केरळ युनिट @INCKerala ने ट्विटरवर भाजपच्या वेबसाइटच्या स्क्रीनशॉटसह लिहिले, 'Modi and Rajnath Singh officially entered Marg Darshak Mandal according to BJP's website. Is this indication that the floor test is going to fail and is this a dry run of the page post the disaster?'