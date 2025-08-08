मोदी जातील चीनला, पुतिनही येणार भारतात; ट्रम्प यांच्या विरोधात RIC ने बनवले सीक्रेट प्लॅन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबतच्या संबंधांमुळे भारतावर ५० टक्के शुल्क लादल्यानंतर जागतिक मुत्सद्देगिरीत मोठा बदल होण्याची चिन्हे आहेत. चीन, भारत आणि रशिया आता अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांना एकत्रितपणे प्रत्युत्तर देण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच चीनमधील तियानजिन येथे होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत, तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन या वर्षाच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर येणार आहेत.
व्यापार निर्बंध आणि अमेरिकेच्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर भारत, चीन आणि रशियाने अप्रत्यक्षपणे अमेरिकाविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. या त्रिकोणी आघाडीतून नवा भूराजकीय ध्रुव उदयास येऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
भारत-चीन संबंधांमध्ये बिघाड
2020 च्या सीमा वादानंतर मोदी पहिल्यांदाच चीनच्या दौऱ्यावर आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही जूनमध्ये चीनचा दौरा केला होता आणि चीनचे संरक्षणमंत्री अॅडमिरल डोंग जुन यांची भेट घेतली होती. गेल्या ११ वर्षांत कोणत्याही भारतीय संरक्षणमंत्र्यांचा हा पहिलाच चीन दौरा होता. तर 18 ऑगस्ट रोजी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी भारत दौऱ्यावर येऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेणार आहेत. सीमावाद, कैलास मानसरोवर यात्रा आणि इतर सामरिक मुद्द्यांवर दोघांमध्ये चर्चा होणार आहे.
जुलै 2024 मध्ये 22 व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. आता ते पुन्हा भारतात येणार आहेत. अमेरिकेची नाराजी असूनही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली असून राष्ट्रहितासाठी ते योग्य ठरवले आहे.
2023-24 मध्ये भारत-रशिया द्विपक्षीय व्यापार 65.7 अब्ज डॉलरवर पोहोचला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 33% अधिक आहे. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्यही मजबूत आहे. एस-400, टी-90 रणगाडे, सुखोई-30 एमकेआय, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे आणि एके-203 रायफलच्या निर्मितीसाठी दोन्ही देश एकत्र काम करत आहेत.
नव्वदच्या दशकात सुरू झालेल्या आरआयसी समूहाचे पुनरागमन गेल्या काही वर्षांपासून सुप्तावस्थेत होते. पण आता तीनपैकी एकही देश अमेरिकेसोबत समाधानी नाही आणि आरआयसी पुन्हा सक्रिय करण्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. फुदान युनिव्हर्सिटी या चिनी थिंक टँकचे प्राध्यापक शी चाओ म्हणाले, 'हे तिन्ही देश बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या बाजूने उभे आहेत. सहकार्य वाढवण्याची आणि अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांना संतुलित प्रतिसाद देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्याचवेळी, वाल्दाई डिस्कशन क्लबचे टिमोफी बोर्डाचेव्ह म्हणाले, "आरआयसी गट तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या स्वातंत्र्यात अडथळा आणत नाही, परंतु जागतिक स्थैर्यासाठी योगदान देऊ शकतो." साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टने आपल्या लेखात लिहिले आहे की, "आरआयसी समूहाचे पुनरुज्जीवन जागतिक दक्षिणेसाठी फायदेशीर ठरू शकते." चर्चेला संघर्षाच्या पलीकडे ठेवून जी-७ आणि ब्रिक्सला तो व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो.
इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये लिहिलेल्या पत्रात बागची म्हणाले, 'गेल्या दशकभरात भारताने अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. चीन आणि रशियाला ही भूमिका पसंत पडलेली नाही. भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेकडेही चीन पाश्चिमात्य प्रवृत्तीचा मार्ग म्हणून पाहतो. भारताने आधी आपला देशांतर्गत आणि राजनैतिक समतोल सुधारला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
