शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून ३५ फेसबूक, १४ इन्स्टाग्राम, ४२ ट्विटर अकाऊंट ब्लॉक

Ministry of Electronics and IT block social media accounts related to farmers protests