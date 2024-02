Viral Video: तरुणाचा जीवघेणा स्टंट; धावत्या बाईकवर झोपून खेळतोय मोबाईलमध्ये गेम, पाहून नेटकरी शॉक!

The image, taken from the viral video, shows the man using the phone while steering the bike with his legs. ( Instagram/@mans.or8674 )