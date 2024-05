Marathi in USA: मूळ कोल्हापूरचे असलेले खगोलशास्त्रज्ञ श्रीनिवास कुलकर्णी यांना विज्ञान क्षेत्रातला प्रतिष्ठित पुरस्कार

Shrinivas R Kulkarni, an Indian-origin professor of astronomy from the US will be bestowed the prestigious Shaw Prize in Astronomy for his ground-breaking discoveries about millisecond pulsars, gamma-ray bursts, supernovae, and other variable or transient astronomical objects.