Kenya will kill 10 lakh crow:केनिया सरकारनं काढला १० लाख भारतीय वंशाच्या कावळ्यांना ठार मारण्याचा फतवा! काय आहे प्रकरण?

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Jun 23, 2024 12:33 PM IST

Kenya government plan to murder of millions of Indian species crows : केनिया सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय जातीचे तब्बल १० लाख कावळे मारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कावळ्यामुळे येतील पर्यावरण धोक्यात आले आहे. तसेच हे कावळे नागरिकांना त्रास देत असल्यानं सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

केनिया सरकारनं काढला १० लाख भारतीय वंशाच्या कावळ्यांना ठार मारण्याचा फतवा! काय आहे प्रकरण? ( Instagram/@capturedwithgracious )