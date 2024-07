US Election 2024 : जो बायडेन यांची अमेरिकेच्या राष्ट्रध्यक्षांच्या निवडणुकीतून माघार

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Jul 22, 2024 12:45 AM IST

Joe Biden drops out of US presidential race: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी रविवारी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या फेरनिवडणुकीच्या प्रचारातून माघार घेतली.

