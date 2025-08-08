हुमा कुरेशीच्या भावाच्या हत्येत हिंदू-मुस्लीम अँगल? पत्नीच्या दाव्यावर दिल्ली पोलीस काय म्हणाले?

दिल्लीच्या भोगल भागात पार्किंगच्या किरकोळ वादाला हिंसक वळण लागलं आणि त्यात बॉलिवूड अभिनेत्री हुमा कुरेशीचा चुलत भाऊ आसिफ कुरेशी याला आपला जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर हत्येमागे जातीय कारण असल्याचे वृत्त समोर आले होते. दिल्ली पोलिसांनी मात्र शेजाऱ्यांमधील वैयक्तिक वादातून ही हत्या झाल्याचा दावा केला असून जातीय आरोप फेटाळून लावले आहेत.
काय होती संपूर्ण घटना?
७ ऑगस्ट रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास आसिफ कुरेशी (वय ४२, रा. भोगल, जंगपुरा) यांचे पार्किंगवरून शेजाऱ्यांशी भांडण झाले. शेजारी उज्वल यांनी आपली स्कूटी आसिफच्या घरासमोर उभी केली होती, ज्याला आसिफने विरोध केला होता. हे प्रकरण इतकं वाढलं की उज्ज्वलचा भाऊ गौतमही तिथे आला. रागाच्या भरात एका भावाने आसिफवर धारदार शस्त्राने (पोकर) हल्ला केला. या हल्ल्यात आसिफच्या छातीला गंभीर दुखापत झाली, त्यानंतर तो बेशुद्ध पडला. त्याला तात्काळ ईस्ट ऑफ कैलास येथील नॅशनल हार्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत १९ वर्षीय उज्ज्वल आणि १८ वर्षीय गौतम या दोन आरोपींना अटक केली. हत्येत वापरलेले शस्त्रही जप्त करण्यात आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १०३ (१)/३(५) अन्वये एफआयआर क्रमांक २३३/२५ दाखल केला आहे.
'यामध्ये कोणताही जातीय अँगल नाही'
दिल्ली पोलिसांचे दक्षिण पूर्वचे पोलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी यांनी हे प्रकरण निव्वळ दोन शेजाऱ्यांमधील वाद असल्याचे स्पष्ट केले आहे. "आम्हाला रात्री 11.35 वाजता नॅशनल हार्ट इन्स्टिट्यूटमधून पीसीआर कॉल आला, ज्यात 45 वर्षीय मोहम्मद आसिफ कुरेशी यांना मृतावस्थेत रुग्णालयात आणण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. आमचे एसएचओ आणि आयओ पथक तात्काळ रुग्णालयात पोहोचले, तर एसीपी आणि एडीसीपी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पार्किंगवरून शेजाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादातून ही घटना घडली. याला कुठलाही जातीय दृष्टिकोन नाही.
मृताच्या पत्नीचे गंभीर आरोप
आसिफ यांची पत्नी शायना यांनी ही घटना पूर्वनियोजित हत्या असल्याचे म्हटले आहे. आसिफ मुस्लीम होता, तर आजूबाजूचे बहुतांश रहिवासी हिंदू आहेत. आरोपीला आसिफचे त्याच्या हिंदू शेजाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण वर्तन आवडत नसल्याचा आरोप शायना ने केला आहे. ते हिंदूंशी इतके छान का बोलतात याचा त्यांना आसिफचा हेवा वाटत होता. हाच त्यांचा खरा मुद्दा होता. आरोपीच्या धाकट्या भावाचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड असून तो ड्रग्ज आणि चोरीसारख्या कारवायांमध्ये सहभागी होता, असा दावाही शायनाने केला आहे. ते पुढे म्हणाले, "हा हल्ला जाणीवपूर्वक करण्यात आला होता. भांडण झाले असते तर ते बोलून संपवता आले असते. त्याची बहीणही आम्हाला आणि आसिफला शिवीगाळ करत होती. ती आपल्या भावांना चिथावणी देत होती आणि ओरडत होती, 'मार, मार'. हा पूर्णपणे सुनियोजित खून होता.
कोण होते आसिफ कुरेशी?
आसिफ कुरेशी यांच्या वडिलांचे नाव इलियास कुरेशी असून ते दिल्लीतील भोगल भागात कसाईचे दुकान चालवत होते. तो बॉलिवूड अभिनेत्री हुमा कुरेशीचा नातेवाईक होता, ज्यामुळे हे प्रकरण अधिक चर्चेत आले होते. त्याच्या हत्येने त्याचे कुटुंबच नव्हे, तर संपूर्ण परिसर हादरला.
