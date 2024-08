मुलानं आईची हत्या केली, नंतर Insta ला फोटो टाकून लिहिलं; 'आई मला....'

काय आहे घटना ?

गुजरातमधल्या राजकोटमध्येही ही खळबळजनक घटना घडली आहे. राजकोटमधल्या युनिव्हर्सिटी रोडवर ४८ वर्षीय ज्योतिबेन गोसांई यांची हत्या त्यांच्या मुलानं केली आहे. ज्योतिबेन या त्यांचा मुलगा नीलेश यांच्या सोबत राहत होता. ज्योतिबेन यांना मानसिक आजार होता. या आजारपणामुळे त्या मुलगा नीलेश सोबत रोज भांडत होत्या. या भांडणाला नीलेश कंटाळला होता. ज्योतिबेन या झोपल्या असताना त्याने आईचा गळा आवळून हत्या केली. यानंतर त्याने आईबरोबरचा फोटो त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करत 'Sorry mom, I killed you, I miss you' असं लिहिलं. पोलिसांनी मुलाला ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी सुरु आहे.