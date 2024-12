घरात झोका खेळताना गळफास बसल्यानं १० वर्षीय मुलाचा मृत्यू; आई वडिलांवर कोसळला दु:खाचा डोंगर

Ashwjeet Rajendra Jagtap HT Marathi Dec 31, 2024 02:17 PM IST

Boy Dies After Neck Gets Entangled In Rope Swing: गुजरातमधील वडोदरा येथे घरात झोका खेळताना गळफास घेतल्याने एका

घरात झोका खेळताना गळफास बसल्यानं १० वर्षीय मुलाचा मृत्यू ( iStock )