Viral News : लग्नपत्रिकेवर मोदींचे नाव लिहिणे वराला पडले महागात! अक्षता पडण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने केली 'ही' कारवाई

groom uses pm modi name in wedding card : स्वत:च्या लग्न पत्रिकेवर पंतप्रधान मोदींचे नाव लावणे एका वराला चांगलेच महागात पडले आहे. डोक्यावर अक्षता पडण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाची टीम वरच्या घरी पोहोचली असून या प्रकरणी आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.