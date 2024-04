Viral news : चर्चिलच्या राजवड्यातील सोन्याचे टॉयलेट चोरट्यांनी केले लांपास; किंमत ऐकून व्हाल हैराण

golden toilet kept in churchill blenheim palace was stolen : २०१९ मध्ये झालेल्या कला प्रदर्शनात ठेवण्यात आलेले तब्बल ५० कोटी रुपयांचे १८ कॅरेट सोन्याचे टॉयलेट चोरट्यांनी लंपास केले. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. ब्लेनहाइम पॅलेसला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. हा राजवाडा युनायटेड किंगडमचे माजी पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे जन्मस्थान आहे. या राजवाड्यात असलेले १८ कॅरेट सोन्याचे टॉयलेट २०१९ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका कला प्रदर्शनात ठेवण्यात आले होते. या टॉयलेटची किंमत ४.८ दशलक्ष पौंड म्हणजेच म्हणजे भारतीय चलनात सुमारे ५० कोटी रुपये ऐवढी आहे. हा आलिशान कमोड प्रसिद्ध इटालियन कलाकार मॉरिझियो कॅटेलन यांनी बनवला होता.