Flipkart: सकाळी ऑर्डर करा अन् संध्याकाळपर्यंत वस्तू घरात; 'या' शहरांत फ्लिपकार्टची खास सुविधा

Flipkart to soon offer same day delivery in these cities:ऑनलाईन शॉपिंग करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ई- कॉमर्स वेबसाईटवरून कोणत्याही वस्तूची ऑर्डर मिळवण्यासाठी ६-७ दिवसांचा कालावधी लागतो. मात्र, फ्लिपकार्टने आपल्या ग्राहकांसाठी खास सुविधा आणली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना एका दिवसांत वस्तूंची डिलिव्हरी मिळवता येणार आहे. फ्लिपकार्टने मेट्रो आणि नॉन- मेट्रो शहरांत ही सुविधा सुरू करण्याची योजना आखली आहे. दरम्यान, सुरुवातीला कोणकोणत्या शहरांत ही सुविधा मिळणार आहे? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.