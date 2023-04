पंचक.. जेव्हा आकाशात सरळ एका रेषेत आले पाच ग्रह, अनोखी खगोलीय घटना पाहून लोक झाले अवाक

five planets in alignment in sky : मंगळवारी आकाशात अद्भूत पाहायला मिळाले. जेव्हा पाच ग्रह आकाशात सरळ रेषेत आले. सूर्यास्तानंतर आकाशात पश्चिम दिशेला हे दृष्य पाहायला मिळाले.