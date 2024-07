chhapra doctor news : संतप्त महिला डॉक्टरनं नगरसेवक प्रियकराचं गुप्तांग कापलं! कारण वाचून हैराण व्हाल!

female doctor cut off genitals of her lover in chhapra : बिहारमध्ये एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेची मोठी चर्चा संपूर्ण राज्यात आहे. ही घटना सोशल मिडीयावर देखील व्हायरल झाली आहे. बिहारमधील छपरा येथे एका महिला डॉक्टरने तिच्या नगरसेवक असलेल्या प्रियकराचे गुप्तांग कापलं आणि टॉयलेटमध्ये फ्लश केलं.