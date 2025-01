Explainer : तुम्ही खरेदी केलेला हिरा खरा आहे की खोटा, हे कसे ओळखायचे? वाचा

Do you Know: मुंबईतील टोरेस घोटाळ्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. याप्रकरणात एकापाठोपाठ एक धक्कादायक खुलासे होत आहे. टोरेसने डायमंडच्या नावाखाली मोइसॅनाइटच्या खड्यांची विक्री करून आपल्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. मोइसॅनाइटचा एक खडा भारतीय बाजारात ३०० रुपयांना मिळत असून तो ४२- ५० हजार रुपयांना विकण्यात आला. हिऱ्याचे दागदागिने खरेदी करण्याची तयारी करत असाल तर तुम्हाला अगदी सावध राहूनच खरेदी केली पाहिजे. तुम्हाला कोणी खोटा हिरा देऊन लुबाडत तर नाही ना? खरा आणि खोटा हिरा कसा ओळखायचा? याबाबत जाणून घेऊयात.