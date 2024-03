धक्कादायक! शाळेत खेळतांना दुसरीतील मुलाला आला हृदयविकाराचा झटका; जावेगरच मृत्यू; घटना कॅमेऱ्यात कैद

eight year boy died due to heart attack in UP: उत्तर प्रदेश येथील फिरोजाबादमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शनिवारी दुपारी एका शाळेत इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्याचा खेळता खेळता अचानक पडून मृत्यू झाला. त्याला तातडीने दवाखान्यात भरती करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. त्यांच्या मृत्यूमुळे कुटुंबीयांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यांनी रुग्णालयातील शिक्षकांना धारेवर धरले. तर डॉक्टरांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून त्याचा मृत्यू हा हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला असावा असा संशय आहे.