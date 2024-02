धावत्या बसमध्ये चालकाला हार्ट अटॅक! मरता मरता वाचवले तब्बल ६५ जणांचे प्राण

driver has heart attack in moving bus in west bengal balasor : पश्चिम बंगालमध्ये एक धक्कादायक घटना पुढे आली आहे. धावत्या बसमध्ये चालकाला हृदयविकाराचा झटका आला. जीवनाच्या शेवटच्या क्षणीही प्रसंगावधान राखत चालकाने गाडीचा ब्रेक दाबत गाडी रस्त्याच्या बाजूला घेत थांबवली. आणि बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या तब्बल ६५ भाविकांचे प्राण वाचवले. सर्व भाविक बालासोर जिल्ह्यातील निलगिरी येथील पंचलिंगेश्वरला दर्शनासाठी जात होते.