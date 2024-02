January 22 delivery : डॉक्टर, आमची प्रसूती २२ जानेवारीलाच करा! राम मंदिर उद्घाटनाचा मुहूर्त साधण्यासाठी गर्भवतींचा आग्रह

Delivery on January 22 Ayodhya Ram Mandir : येत्या २२ जानेवारी रोजी अयोध्या येथे राम मंदिरात प्रभू रामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापणा केली जाणार असल्याने या दिवशी आपली प्रसूती व्हावी असा आग्रह बिहार राज्यातील अनेक गर्भवती महिलांनी धरला आहे.

Pregnant women urge to make the baby's birthday on January 22