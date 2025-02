ऑफिसमध्ये ChatGPT आणि DeepSeek च्या वापरावर बंदी! अर्थ मंत्रालयाचे कर्मचाऱ्यांना आदेश, काय आहे कारण?

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Feb 06, 2025 08:33 AM IST

Do Not use chatgpt and deepseek in office : अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकृत संगणकावर चॅटजीपीटी आणि डीपसीक सारख्या एआय टूल्सचा वापर करण्यास मनाई केली आहे.

