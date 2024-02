दाऊदच्या मेहुण्याचा 'गेम'; उत्तर प्रदेशात गोळ्या घालून हत्या, २०१६ मध्ये मुंबईतून पळून जाऊन केले होते लग्न

dawood ibrahim brother in law shot dead in up : उत्तर प्रदेशातील जलालाबाद इथं भाच्याच्या लग्नात गेलेल्या मुंबईतील निहाल खानची बुधवारी गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. निहाल खान हा डॉन दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इकबाल कासकरचा मेहुणा होता.