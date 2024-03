Excuse to Helmet : हेल्मेट न घालण्यासाठी 'हे' कारण ऐकून पोलीसही चक्रावले… थेट ऑस्करसाठी केली शिफारस

Delhi Police shared an excuse that people use to avoid wearing helmets and expressed that it deserves an Oscar. ( Instagram/@delhi.police_official )