Dr. Ambedkar Jayanti 2025 : डॉ. बाबासाहेबांना का म्हणतात महामानव अन् प्रज्ञासूर्य? वाचा त्यांच्याबद्दलच्या १० गोष्टी

०२ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले महत्वाचे ग्रंथ –

कास्ट इन हिंदू १९१६ (Caste in Hindu), प्रॉब्लेम ऑफ रुपी १९२३ (The problem of Rupee), अनहिलीस्टेशन ऑफ कास्ट १९३५ (Annhilation of Caste), Federation Versus Freedom (1939), Ranade, रानडे, गांधी आणि जना १९४३ (Gandhi and Ginnah), Communal Deadlock and a Way to solve it (1945), What congress and Gandhi have done to the untouchables? (1945), Pakistan or Partition of India (1945), State and Minorities (1947), Maharashtra as a Linguistic state (1948), The untouchable (1948), पूर्वीचे शुद्र कोण १९४५ (Who were shudra), बुद्ध आणि त्यांचा धम्म १९५७ (Buddha and his Dhammas)