आधी दिले गुंगीचे औषध नंतर गळा आवळून खून! वडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळालेले ४० लाख हडपण्यासाठी बहिणीने केली भावांची हत्या

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Dec 17, 2024 08:40 AM IST

Sister Murdered her Two Brother for money: एका महिलेने वडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळालेल्या पेन्शनच्या पैशांसाठी आपल्या भवांची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना आंध्रप्रदेशच्या पलनाडू येथे उघडकीस आली आहे.

