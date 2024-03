Mukhtar Ansari: यूपीतील कुख्यात गुंड मुख्तार अन्सारी याचा जेलमध्ये मृत्यू; मायावतींनी केली ‘ही’ मागणी

Mayawati on Mukhtar Ansari death : उत्तर प्रदेशचा कुख्यात माजी आमदार मुख्तार अंसारी याचा जेलमध्ये झालेल्या मृत्यूबाबत कुटुंबीयांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री, बसप प्रमुख मायावती यांनी केली आहे.

BSP leader Mayawati says that allegations made by Mukhtar Ansari family require investigation.