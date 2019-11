शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राज्यपाल भेट लांबणीवर

अतिपावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरीत आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यासाठी शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार होते. परंतु, ही भेट आता लांबणीवर पडली आहे. नियोजनानुसार शनिवारी दुपारी ४.३० वाजता ही बैठक होणार होती. या शिष्टमंडळात तिनही पक्षाचे प्रमुख नेते जाणार होते. तिन्ही पक्ष एकत्र येण्याची ही पहिलची वेळ होती. तत्पूर्वीच ही बैठक रद्द करण्यात आली.

Maharashtra: The meeting of the delegation of the three parties-NCP, Congress and Shiv Sena with the Governor has been postponed till further notice. It was scheduled to take place at 4.30 pm today.