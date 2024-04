lightning : वादळी पावसात वीज अंगावर पडू नये म्हणून काय काळजी घ्याल? हे उपाय करून राहा सुरक्षित

What should be done to avoid lightning? : राज्यात गेल्या अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे. वादळी वाऱ्यासह वीजांचा कडकडाट होऊन पाऊस पडत आहे. वीज कोसळल्यामुळे काही नागरिकांचा बळी देखील गेला आहे. त्यामुळे वीज अंगावर पडू नये यासाठी काय काळजी घ्यावी याची माहिती घेऊयात.