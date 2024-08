Pune Water Supply : पुणेकरांसाठी महत्वाची बातमी! पाणी जपून वापरा; गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा राहणार बंद

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Aug 20, 2024 07:20 AM IST

Entire Pune Water Supply to be Shut Down on Thursday : संपूर्ण पुण्याचा गुरुवारी पाणी पुरवठा हा बंद राहणार आहे. देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी पालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Pune Water Supply News ( HT )