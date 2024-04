Maharashtra Weather Update : राज्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीटीचा इशारा! विदर्भात 'या' जिल्ह्यात ऑरेंज व यलो अलर्ट

राज्यात(except Konkan) ७ ते ११ एप्रिल,तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह,गारपीट,हलका(वादळी वाऱ्यासह)पावसाची शक्यता.

विदर्भात काही ठिकाणी ऑरेंज अलर्ट आहे:Chandrapur-Gadchiroli(7th)&Nagpur-Bhandara-Gondia(8,9th).Very light/light rain likely in A/N,evening over Pune during 8-11April.