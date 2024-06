Pune News : विजेचा शॉक बसल्याने पुण्यातील दौंड तालुक्यात आई वडिलांसह मुलाचा मृत्यू, घरात नसल्याने सुदैवाने मुलगी वाचली

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi Jun 17, 2024 01:58 PM IST

Three Died Due to Electric shock in Pune : पुण्यात दौंड तालुक्यात दापोडी येथे एक दुर्दैवी घटना घडली आहे. विजेच्या शॉक लागून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला आहे.

