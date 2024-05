Karad News : कराड हळहळले! थोरल्या भावाला वाचवताना धाकट्याला विजेचा शॉक; दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू!

Two brother died in Karad due to elctric shock :कराड तालुक्यातील गोवारेमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. येथे विजेचा शॉक लागून दोन भवांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.